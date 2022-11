Cómo eres durante Thanksgiving según tu signo zodiacal

VIRGO

Tú insistirás en que todo salga 'perfecto', o lo más cercano posible. No aceptarás que el más mínimo detalle en la comida o reunión no esté a tu medida de calidad, fino y delicioso, para que todos estén a gusto.

Tan sólo ten cuidado en no excederte con las críticas o los comentarios que pueden ser considerados maleducados o groseros. Pratica la prudencia, empatía y si no está todo a pedir de boca, no te desesperes. El mensaje y el significado de la fiesta es otro.