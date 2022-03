Piscis, horóscopo del 11 de marzo de 2022: resuelves un asunto familiar

Piscis, tu horóscopo indica que hoy tienes a Saturno en la casa 12 del encierro. Este planeta se goza en ese lugar y hace que no quieras salir. No escuches su voz y haz un esfuerzo por conectar con los demás porque te necesitan y es importante ayudar a los que te lo están pidiendo. No tienes que hacerlo todo al mismo tiempo, solo comienza a hacerlo.