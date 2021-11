Piscis - Martes 30 de noviembre de 2021: deja atrás la tristeza

Predicción de pareja

Mercurio rige tu casa 7 de la pareja y actualmente se está separando del Sol en el signo de Sagitario donde no tiene fuerza. Esto se interpreta como que tu pareja puede necesitar tu ayuda. Quizás está fingiendo que todo está bien para no sentirse débil, pero apreciaría mucho si le apoyas en algo que no está logrando resolver solo.