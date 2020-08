Números de la suerte 28 de agosto de 2020

EL NÚMERO UNIVERSAL PARA EL PRESENTE VIERNES

El número 4 en un día como el presente, no tomes represalias contra quien no tiene la culpa de tus malas decisiones, es un día vulnerable, pero no por ello menos importante para el aprendizaje diario.

Esta es la razón del número universal: día (28), mes (8), (2020) año, 2+8=10, 1+0= 1, 1+8=9, 2+2= 4, 9+4= 13, 1+3= 4, que es el número mágico del día.