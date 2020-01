Libra – Lunes 6 de enero de 2020: te embarga un sentimiento de satisfacción

A partir de estos momentos se fortalece tu vida íntima y tu relación amorosa, más no olvides nunca que la pareja requiere mucha comunicación además de la vida activa sexual. Si logras armonizar todo esto tendrás un día y una noche realmente estupendos que recordarás en el futuro.

Salud Atento, Libra. Si tus dolencias se relacionan con problemas respiratorios sobre todo los bronquiales-, puedes mejorarte mucho este día, pero no olvides que no son solamente las medicinas tu solución sino la purificación de un ambiente sin humo ni sustancias químicas irritantes.

Trabajo Tienes frente a ti el inicio de una etapa que será muy productiva y el año que está comenzando marcará un verdadero hito potencial dentro de tu realidad laboral, algo que no habías conocido hasta ahora.



Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: moderado subiendo durante el día.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la energía vital que te envuelve combinada con entusiasmo y alegría, elementos claves para sacar adelante tu vida.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Libra: posponer una actividad que llevas días dejándola “para mañana”.

¿Qué debo evitar?: los impulsos emocionales a la hora de tomar importantes decisiones.

Frase del día: quien no actúa mal porque teme ser castigado está reaccionando como un perrito amaestrado, no por convicciones propias.



Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Acuario, también te acoplas bien con Leo y Sagitario.

La relación más tensa: no hay muchas tensiones, si las hubiere sería dentro del signo Capricornio.

Tu compatibilidad actual: la compatibilidad es buena en este día para los Libra.

Si estás soltero o soltera: espera lo mejor puesto que ahora tu carisma librano está en alza y a pronto habrá un giro de 180 grados a tu favor en tus asuntos del corazón.