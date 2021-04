Libra - Lunes 10 de abril de 2021: estarás conservador

Dinero

La energía para generar dinero no está fluyendo muy bien, porque no hay movimiento planetario favoreciendo este tema, de hecho, sólo está Urano en la casa 8 la casa del dinero de los demás complicando la energía con una cuadratura a Saturno, quizá estás pasando por algún momento difícil por temas de salud y estas teniendo muchos gastos por esa situación. No desesperes y ponte a meditar para que el universo reoriente esa energía con algo favorable para ti.