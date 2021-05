Libra - Miércoles 19 de mayo de 2021: este día estarás espiritual

Pronóstico del día

Acepta que eres una persona sensible, cariñosa y compasiva y no tienes ninguna razón para sentirse inferior o culpable. También debes protegerte contra las influencias negativas. Por ahora eres más susceptible que la mayoría de los demás al engaño, escándalo, infección y envenenamiento. No te angusties es el efecto que genera la posición de la Luna en trígono a Plutón.