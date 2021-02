Libra - Sábado 27 de febrero de 2021: tómate este día para reflexionar

Te sientes compasivo, imaginativo y lleno de intuición, hoy tus pensamientos no son compartidos con otros, más bien son procesados por ti para poder reconstruirte en soledad.

Bajo el signo de Aries en tu casa del amor y Venus en la casa de la salud. Es importante entender que si no hay amor personal será muy difícil atraer un amor, sobre todo un amor sano, el amor compartido y ese que vale la pena.

Pon el mayor de los cuidados a tu sistema inmune, si ya te vacunaste mantente comiendo frutas y verduras ricos en vitamina c, mente positiva y cultiva agradecer tanto como puedas. Si aún no te llega la vacuna ve haciendo fila para que te la pongan, la vida no es un juego, cuídala.