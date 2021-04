Libra - Miércoles 14 de abril de 2021: tu personalidad es radiante

Pronóstico del Día.

Es posible que se estén dando renovaciones en tu hogar y que no todos en tu familia se sientan muy conformes con ello; y sea a nivel de remodelaciones o de cambios de reglas del hogar Plutón va a derrumbar lo que no se necesita para que pueda ser transformado en algo bueno útil y bello; por lo tanto no te aflijas pues este proceso traerá mucho beneficios que aún no pueden vislumbrar.