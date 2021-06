Libra - Lunes 21 de junio de 2021: apático y escéptico, dos cosas difíciles para ti

Es importante que salgas a distraerte un poco a algún parque ecológico, a la playa o a algún lugar apartado para relajarte y alejarte del estrés cotidiano. Porque Neptuno en tu casa 6 te puede generar energía intensa que te hace confundir emociones o exagerar en alguna dolencia que se presente en estos días. No te asustes, no imagines y no exageres, mejor acude a una revisión médica si es necesario.