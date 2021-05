Libra - Domingo 9 de mayo de 2021: es un bello día para ir al mar

El tránsito de Saturno por tu casa del amor hará que te concentres en ti, este hecho será un ejercicio de autoconocimiento y reestructuración individual, en este contexto las relaciones amorosas pueden tornarse difíciles y conflictivas, sobre todo si no están en sintonía con tu ejercicio de introspección.

La cuadratura de Neptuno con la Luna te hará sentir muy sensible, tus emociones pueden estar a flor de piel, debemos ser cuidadosos ante estas energías para no involucrar el lado emocional en el área laboral. Si no es un buen momento para ti en el ámbito profesional, trata de encontrar sanos límites.