Libra - Domingo 14 de marzo de 2021: atrévete y triunfarás

No todo tu equipo de socios estarán de acuerdo en lo que propones sin embargo es algo que te mueve y tienes, atrévete a sostenerlo.

Con Venus en casa del matrimonio, te encuentras romántico y derramas miel por todas partes, aquí hay una fuerte conexión y un amor bien correspondido, no dudes de tus cualidades para atreverte a dar el paso siguiente.

Con Piscis en casa de la salud, no necesitas agradar a todos, no cargues problemas de otros, tus pies se pueden estar tambaleando y perdiendo fuerza, tu sistema inmune te puede dar un susto en un cambio repentino emocional. Ten cuidado y antes de lo demás estas tú.

Energía de Escorpio, es un As en el dinero, transforma todo aquello que toca, aquello que no tiene valor, dándole o agregándole un valor especial apoyándose en la estética. El dinero te fluye y no eres muy comunicativo en cuanto a lo que traes en tu cartera.