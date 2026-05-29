Horóscopos

Libra, horóscopo del viernes 29 de mayo de 2026: el amor auténtico requiere límites

Aprovecha la energía de los vínculos y mantén tu esencia, aprendiendo a equilibrar la pasión con la independencia en tus relaciones personales.

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Por:Univision con IA
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La Luna en Aries y Marte iluminan tu ser, intensificando la búsqueda de conexiones profundas, pero cuidado con las personalidades dominantes; este es el momento perfecto para equilibrar la pasión con tu independencia, permitiendo que el amor y la amistad te nutran sin perder tu esencia en medio de las estrellas.

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La influencia de la Luna y Marte en tu signo opuesto intensifican tus vínculos hoy, Libra. Sentirás que eres el centro de atención y que los demás buscan tu compañía. Aprovecha esta energía para fortalecer tus relaciones.

Sin embargo, ten cuidado con las personalidades fuertes que podrían cruzarse en tu camino. El desafío será sostener tu autonomía mientras vives la pasión que estos encuentros traen. No te dejes atrapar en dinámicas de dominio.

Recuerda que puedes disfrutar de la conexión emocional sin perder tu esencia. Este es un momento para aprender a equilibrar la pasión con la independencia.

Hoy, el amor y la amistad brillan en tu vida. Abre tu corazón y permite que estas conexiones te nutran sin dejar que otros definan tu camino.

  • Y para los próximos días.. La semana para Libra se centrará en la comunicación, acuerdos sobre herencias, negocios sustentables y mantener equilibrio en relaciones.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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