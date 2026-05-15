Horóscopos

Libra, horóscopo del viernes 15 de mayo de 2026: confía y actúa, la oportunidad acecha

Dedica un tiempo a analizar tus gastos y a identificar qué hábitos financieros necesitas cambiar; considera hacer un presupuesto y busca asesoría de alguien con experiencia que te ayude a tomar decisiones más inteligentes y rentables.

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La Luna Llena en Escorpio despierta una poderosa energía que te urge a transformar tus finanzas; aprovecha este ciclo para soltar lo que ya no sirve en tu vida y abrirte a nuevas posibilidades, ya que el apoyo de un socio influyente puede ser el impulso que necesitas para prosperar.

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Consulta tu horóscopo de este viernes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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La Luna Llena de hoy resalta la necesidad de mejorar tus ingresos, Libra. Es momento de considerar la posibilidad de solicitar un préstamo o buscar apoyo económico. No temas dar ese paso; a veces es necesario para avanzar.

Además, ten presente que un socio comercial con recursos puede ser la clave para potenciar tus negocios. Establece conexiones con personas que estén dispuestas a apoyarte y observa cómo fluyen las oportunidades.

No olvides que el empoderamiento financiero es fundamental para tu bienestar. No te sientas inseguro al pedir ayuda; es un signo de fortaleza reconocer cuándo se necesita apoyo.

Tu número de la suerte es el 49 y el color naranja te ayudará a atraer abundancia y alegría.

  • Y para los próximos días.. Semana de energía elevada para Libra: nuevas experiencias, creatividad, aprendizaje y conexiones. Abre tu mente y descubre pasiones ocultas.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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