Libra Libra, horóscopo del sábado 21 de febrero de 2026: reflexiona y libera emociones negativas Los cambios emocionales que se avecinan te invitan a dejar atrás el pasado y a valorar los sacrificios que has hecho por amor y familia.

Consulta tu horóscopo de este sábado y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Libra , según nos indica tu horóscopo, luna nueva trae cambios emocionales profundos, donde alguien podría invadir tu intimidad y desestabilizar lo que has construido; sin embargo, al “enterrar” recuerdos dolorosos, experimentarás pruebas espirituales que te recordarán la protección de un ser querido y tus sacrificios por amor y familia finalmente recibirán su merecida recompensa.

Pronóstico del día

Dedica un tiempo a reflexionar sobre tus recuerdos y emociones, quizás escribiendo en un diario o meditando, para liberar lo que ya no te sirve y abrirte a nuevas oportunidades.

Salud

Permítete un momento de introspección, como si te sumergieras en un tranquilo lago, donde las ondas de tus emociones puedan calmarse. Dedica tiempo a conectar con tus seres queridos, compartiendo risas y recuerdos, lo que te ayudará a sanar las heridas del pasado y a fortalecer tu espíritu. Recuerda que cada sacrificio que has hecho por amor florecerá en gratitud, así que abraza esos momentos de conexión y deja que te nutran.

Amor

Los cambios emocionales que se avecinan te invitan a dejar atrás recuerdos tristes y abrirte a nuevas experiencias. Es un momento propicio para valorar tus sacrificios por amor y familia, ya que pronto verás cómo se transforman en recompensas significativas. Mantén la mente y el corazón abiertos, ya que alguien especial podría entrar en tu vida y ofrecerte una conexión profunda.

Trabajo

La luna nueva invita a reflexionar sobre tus relaciones laborales, donde podrías sentir que alguien interfiere en tus logros. Es fundamental mantener la concentración y la organización para evitar que las emociones afecten tu desempeño. Aprovecha este momento para establecer límites claros y priorizar tus tareas, lo que te permitirá avanzar sin distracciones.

Dinero

La luna nueva sugiere un momento de introspección en tus finanzas, donde es crucial revisar tus cuentas y priorizar tus gastos. Aunque las emociones pueden influir en tus decisiones económicas, es fundamental mantener la claridad mental y evitar tentaciones de gasto innecesarias. Considera organizar tu dinero con prudencia, ya que los sacrificios realizados en el pasado podrían comenzar a dar frutos, pero siempre con un enfoque responsable.

Predicción de pareja

Es un buen momento para reflexionar sobre lo que realmente valoras en tus relaciones. Considera dedicar tiempo a comunicarte abiertamente con tu pareja o, si estás soltero, a explorar nuevas actividades donde puedas conocer a personas afines. Abrazar la vulnerabilidad y compartir tus pensamientos más profundos puede abrir puertas a conexiones más significativas.

Reflexión

Los lazos que creías rotos tendrán la oportunidad de sanar y la comunicación fluirá de manera más abierta y sincera. Es un momento propicio para dejar atrás viejas rencillas y abrirte a nuevas conexiones que enriquecerán tu vida. La energía de la luna nueva te invita a ser valiente y a tomar decisiones que te acerquen a tus verdaderos deseos. Recuerda que el amor propio es fundamental; prioriza tus necesidades y no temas establecer límites. Con el tiempo, las lecciones aprendidas te llevarán a un lugar de mayor paz y claridad emocional, donde podrás disfrutar plenamente de las nuevas oportunidades que se presenten.

