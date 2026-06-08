Horóscopos Libra, horóscopo del lunes 8 de junio de 2026: respira y confía en tu luz Un día perfecto para la introspección y la sanación interior; busca tu espacio sagrado y permite que la meditación te guíe hacia el equilibrio emocional y espiritual que anhelas.

Video Libra – Semana del 20 al 26 de Junio del 2016

Un día donde la Luna en Virgo te invita a la introspección y a ordenar tus pensamientos, mientras Mercurio acelera la mente y demanda que encuentres un refugio sagrado para sanar; es el momento perfecto para reconectar con tu esencia, buscando respuestas en tu interior y pidiendo protección a María Auxiliadora.

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Hoy, querido Libra, es un día de introspección y revisión. Te encuentras en un momento en el que es necesario hacer un repaso de tus errores y compensar faltas. Puede que sientas la necesidad de buscar un espacio sagrado, como una iglesia, donde puedas meditar o encender una vela a tu santo de cabecera.

Es importante que esta búsqueda de conexión no se vea interrumpida por el ruido exterior. Mantente enfocado en tu alma, ya que la ayuda que buscas no está en el exterior, sino en tu interior. La meditación y la reflexión te ofrecerán respuestas que quizás no habías considerado.

Tómate un tiempo para ti. Este momento de paz y conexión contigo mismo te ayudará a sanar y a encontrar el equilibrio que tanto anhelas. Recuerda que es completamente válido desconectarte del bullicio del mundo para poder escuchar tu voz interior.

Hoy es una oportunidad para reconectar con tu esencia. Aprovecha este tiempo para realizar las reparaciones necesarias en tu vida emocional y espiritual. El universo está aquí para guiarte en este viaje de autoconocimiento.

Y para los próximos días.. Libra, esta semana enfócate en relaciones, comunicación clara y decoración para atraer energía positiva y fortalecer conexiones.

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