Libra Libra, horóscopo del lunes 26 de enero de 2026: medita para recibir oportunidades Aprovecha las oportunidades que se presentan y confía en las recomendaciones de quienes te rodean; la tranquilidad económica está a la vista.

Video Conversando con Zellagro: la empatía

Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Libra , según nos indica tu horóscopo, todo se alinea a tu favor en esta jornada, ya que una recomendación inesperada podría abrirte puertas laborales que, aunque pequeñas, traerán grandes beneficios; así que relájate y disfruta de la calma que se avecina en tu economía, permitiendo que la buena energía fluya a tu alrededor.

PUBLICIDAD

Pronóstico del día

Dedica un tiempo a meditar o practicar la respiración consciente, esto te ayudará a mantener la calma y a recibir con apertura las oportunidades que se presenten en tu camino.

Salud

Permítete un momento de calma y reflexión, como si te sumergieras en un suave río que fluye serenamente. Aprovecha esta energía positiva para conectar con tus emociones a través de una actividad creativa, ya sea dibujando, escribiendo o simplemente dejando que tus pensamientos fluyan en un cuaderno. Este gesto de autocuidado te ayudará a mantener el equilibrio y la tranquilidad que necesitas en tu vida diaria.

Amor

Las buenas noticias en el ámbito laboral pueden abrir puertas en tu vida amorosa. Aprovecha esta energía positiva para fortalecer la comunicación con tu pareja o para acercarte a esa persona especial que has estado observando. Mantén una actitud abierta y receptiva, ya que la tranquilidad en lo económico puede reflejarse en tus relaciones afectivas.

Trabajo

Las energías de esta jornada se alinean a tu favor, especialmente en el ámbito laboral, donde una recomendación puede abrirte puertas inesperadas. Aprovecha esta oportunidad para mantener la calma y gestionar tus tareas con tranquilidad, lo que te permitirá avanzar sin bloqueos mentales. Recuerda que la organización y la colaboración con tus colegas serán clave para maximizar tu productividad.

Dinero

La jornada se presenta con un aire de estabilidad financiera, ya que una recomendación puede abrirte puertas a nuevas oportunidades, aunque sean modestas. Es un buen momento para mantener la calma y revisar tus cuentas, evitando tentaciones de gasto innecesarias. Prioriza la organización de tu dinero y asegúrate de tomar decisiones económicas con claridad mental.

PUBLICIDAD

Predicción de pareja

La energía positiva que sientes en el trabajo puede ser un gran impulso para tu vida amorosa. Considera planear una cita especial o dedicar tiempo a una conversación sincera con tu pareja, lo que fortalecerá su conexión. Si estás soltero, no dudes en dar el primer paso y acercarte a esa persona que te interesa; tu confianza será clave para abrir nuevas puertas en el amor.

Reflexión

Aprovecha esta oportunidad para mostrar tus habilidades y demostrar tu valía. Recuerda que cada pequeño paso cuenta y puede abrirte puertas inesperadas. Además, es un buen momento para reflexionar sobre tus metas y ajustar tu enfoque si es necesario. Mantén una actitud positiva y abierta a nuevas posibilidades, ya que lo que parece un simple trabajo podría convertirse en un trampolín hacia algo más grande. La clave está en permanecer receptivo y dispuesto a aprender en cada experiencia que se te presente.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univision Horóscopos.