Horóscopos Libra, horóscopo del domingo 7 de junio de 2026: renace tras cada tropiezo Busca un momento para desconectar de las distracciones externas y dedica unos minutos a la meditación o a una caminata tranquila; esto te ayudará a encontrar la calma y la claridad en medio del caos.

Video Libra – Semana del 20 al 26 de Junio del 2016

En un día donde la Luna en Virgo tensiona con Mercurio en Géminis, el ruido exterior puede abrumarte, por lo que es crucial que busques el silencio interior y la autocompasión, transformando tu mundo personal mientras honras a María Auxiliadora con una vela que demande protección y guía en esta jornada intensa.

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En este momento de introspección, es importante que revises tus errores y busques formas de compensar las faltas. Considera dedicar un tiempo a actividades espirituales, como visitar una iglesia o meditar. Encender una vela puede ser un gesto simbólico que te ayude a conectar con tu ser interior.

No permitas que el ruido exterior te desconecte de tu alma. La búsqueda de respuestas y conexión interna a menudo se encuentra en el silencio y la reflexión. Aprovecha este tiempo para sumergirte en tu mundo personal y encontrar la paz que tanto anhelas.

Recuerda que la ayuda que buscas también reside dentro de ti. La autocompasión y el entendimiento son fundamentales en este proceso. Permítete sentir y sanar y no temas buscar el apoyo de seres queridos si lo consideras necesario.

La transformación personal es un viaje que requiere tiempo y paciencia. Cada pequeño paso hacia la autoaceptación es un logro. Mantente enfocado en tus sentimientos y necesidades y recuerda que el amor propio es la clave para una vida equilibrada.

Y para los próximos días.. Libra, esta semana potenciarás tus relaciones, especialmente con mujeres. La comunicación y el estilo en tu hogar serán clave para el bienestar.

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