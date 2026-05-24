Horóscopos Libra, horóscopo del domingo 24 de mayo de 2026: acepta los silencios; fortaleza oculta Permítete sentir y reflexionar sobre tus deseos; la paciencia y la apertura serán clave en tu camino hacia el amor y el descubrimiento personal.

Bajo la influencia de la Luna en Acuario y su fase de cuarto menguante, el cosmos te insta a reflexionar sobre tus deseos amorosos en medio de la confusión y la ansiedad, recordándote que cada respuesta llegará a su debido tiempo, mientras los grupos vibran con rapidez y las conversaciones exigen ponderación.

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Hoy puede ser un día en el que te cueste ser espontáneo en el ámbito amoroso. Existen cuestiones que prefieres mantener en secreto por ahora, lo que puede generar cierta tensión interna. Si estás soltero, es posible que te lleguen propuestas que, aunque intrigantes, generen más preguntas que respuestas.

Es fundamental que le des un respiro a tu corazón. La ansiedad por encontrar respuestas inmediatas puede nublar tu juicio. Permítete sentir y reflexionar sobre lo que realmente deseas antes de tomar decisiones.

Recuerda que el amor no tiene prisa y cada cosa llegará a su debido tiempo. La paciencia será tu aliada en este proceso de descubrimiento personal y emocional.

Mantente abierto a las señales que el universo te envía y confía en que en el momento correcto, tu corazón sabrá mostrarte su verdad. La claridad llegará a ti de manera natural.

Y para los próximos días.. Libra, paciencia y estrategia traerán resultados en finanzas, herencias y bienes. Mantén una actitud positiva y comunícate claramente.

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