Libra Libra, horóscopo del domingo 12 de abril de 2026: establece límites en relaciones La precaución es clave en tus relaciones hoy; evita comprometer tu patrimonio ante propuestas de seres queridos que podrían llevar a desengaños.

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Consulta tu horóscopo de este domingo y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Libra , según nos indica tu horóscopo, la advertencia de los astros sugiere que debes ser cauteloso ante cualquier solicitud de ayuda material o propuestas de negocio de seres queridos, ya que podrías enfrentarte a un doloroso desengaño o a la posibilidad de que tus bienes se vean comprometidos en un asunto que no resulta favorable.

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Pronóstico del día

Considera dedicar un tiempo a reflexionar sobre tus prioridades y establecer límites claros en tus relaciones, lo que te ayudará a tomar decisiones más seguras y evitar posibles desengaños.

Salud

Es fundamental que te tomes un momento para respirar profundamente y conectar con tus emociones. Imagina que cada exhalación libera la tensión acumulada por las preocupaciones materiales, permitiendo que la calma inunde tu ser. Dedica un tiempo a la creatividad, ya sea a través de la pintura, la escritura o cualquier forma de expresión que te haga sentir ligero y renovado.

Amor

Es importante que mantengas la cautela en tus relaciones, especialmente si alguien cercano te pide apoyo emocional o material. La confianza es fundamental, pero asegúrate de que no haya segundas intenciones que puedan llevarte a un desengaño. Abre tu corazón, pero también cuida de tus sentimientos y de los de los demás.

Trabajo

La jornada laboral puede presentar desafíos, especialmente si surgen propuestas de colaboración que involucren tu patrimonio. Es fundamental mantener la cautela y evaluar cuidadosamente cualquier oferta antes de comprometerte, ya que podrías enfrentar desengaños. Organiza tus tareas y prioriza la comunicación clara con tus colegas para evitar malentendidos.

Dinero

Es fundamental mantener una actitud prudente en el ámbito financiero, especialmente si un ser querido te solicita apoyo económico o propone un negocio. La revisión cuidadosa de tus cuentas y la claridad mental serán tus mejores aliadas para evitar desengaños. Prioriza la estabilidad y considera bien cualquier decisión que implique tu patrimonio.

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Predicción de pareja

Es un buen momento para dedicar tiempo a la comunicación abierta con tu pareja o a explorar nuevas conexiones si estás soltero. Considera organizar una actividad que fomente la cercanía, como una cena íntima o una salida divertida, donde ambos puedan compartir sus pensamientos y sentimientos. Recuerda que la sinceridad y la empatía son clave para fortalecer esos lazos y crear un ambiente de confianza mutua.

Reflexión

Es importante que evalúes la situación con calma y no te dejes llevar por la emoción del momento. Reflexiona sobre las consecuencias que podría tener tu decisión y considera si realmente puedes permitirte el riesgo. A veces, las intenciones de quienes amamos son buenas, pero eso no garantiza que las cosas salgan como esperamos. Mantén una actitud prudente y no dudes en pedir más información o buscar una segunda opinión antes de comprometerte. Recuerda que cuidar de tu bienestar financiero también es una forma de cuidar de ti mismo y de los que te rodean.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univision Horóscopos.