Leo – Sábado 30 de marzo de 2019: recibirás una proposición interesante que no debes desatender

Amor Si hace algún tiempo habías terminado una relación y no te sentías totalmente recuperado, en este ciclo descubres como ya esa etapa es algo del pasado y tu vida se abre a nuevas ilusiones, esperanzas y posibilidades. El amor vuelve a sonreírte y lo que ahora se presente será mejor de lo que hubo.

Salud Estás en un ciclo delicado y no te conviene excederte en lo que comas o bebas pues podrías complicar tu metabolismo y causarte trastornos digestivos. Con una alimentación adecuada y un balance higiénico en tu vida mantendrás tu salud.

Dinero y fortuna No firmes ningún documento importante sin haberlo leído bien y si hay dinero por medio consulta con un experto o abogado pues estás en un tono susceptible y tu intuición algo nublada. Podrías pasar por alto una cláusula importante.



Predicción de pareja para hoy sábado

La mejor relación de hoy: este sábado hay muy buena compatibilidad con signos de fuego como el tuyo y al mismo tiempo, aunque te asombre, con Cáncer, aunque sea de agua, y con Géminis y Acuario, que son de aire.

La relación más tensa: evita confrontaciones con nativos de Capricornio.

Tu compatibilidad actual: vibras en buena onda con signos de fuego y aire, también con Cáncer, aunque sea de agua.

Si estás soltero o soltera: llegó el tiempo del movimiento, sal de casa, circula, muévete, no esperes que el amor toque a tus puertas, si no lo buscas no lo encontrarás.