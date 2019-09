Leo- Martes 17 de septiembre de 2019: un sueño que se materializará

No exteriorices tus sentimientos de inseguridad amorosa porque podrías causar situaciones inestables en tu relación y crear conflictos con tu pareja.



Amor

Tu vida íntima está en un momento de tensión debido a ideas celosas o posesivas que podrían estarte angustiando. Deja a un lado esos pensamientos que no te convienen y proponte ser feliz hoy, disfrutar la vida y no incomodarte por nada, además este tipo de situaciones no tiene que ver nada con la naturaleza de tu signo Leo.