Leo - Lunes 4 de octubre de 2021: buen día para hablar con tu pareja

Dinero.

En este periodo tienes al Sol tu regente transitando por tu casa 2, esto se considera positivo para tus finanzas. Solo hay que tener cuidado con no confiarte en exceso ya que está en el signo de Libra donde no tiene tanta fuerza así que podrás cubrir tus gastos sin problemas, pero no te confíes y gastes en exceso ya que puedes pasar por dificultades más adelante.