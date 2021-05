Leo - martes 25 de mayo de 2021: este día te sentirás intimidante

Amor El día de hoy Sagitario en tu casa 5 te aporta su energía para estar apasionado, aventurero y muy enamoradizo, así que atraer tu amor no será tarea complicada, estarás muy alegre y gustarás mucho de vivir la vida. Tu relájate y déjate fluir.

Salud La salud el día de hoy la rige Capricornio, y ese signo te hará batallar un poco con los huesos, el esqueleto en su conjunto es su principal punto débil. Principalmente las rodillas y los ligamentos, así que toma tus precauciones y no te expongas a ninguna situación que te ponga en peligro.

Dinero

En temas de dinero la energía es justa, por el momento el éxito profesional está en relax, y el trabajo en dosis normal. Así que el dinero no llegará en abundancia, pero no te estará faltando nada. Es momento de no excederse y tratar tu dinero con mucha responsabilidad.