Leo, horóscopo del 18 de enero de 2022: conecta con tus emociones

Dinero

Mercurio rige tu casa 2 del dinero y recursos. Al estar en tu casa 6 del trabajo sin fuerza te pide que tengas paciencia con tu trabajo ya que este no te está dando el dinero que quieres, pero no hay que forzar las cosas porque no van a mejorar por más que apliques presión. Mejor espera un poco a que la energía cambie.