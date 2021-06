Leo - Martes 8 de junio de 2021: este día te sentirás abrumado

Dinero

El día de hoy Virgo está en tu casa 2 y su planeta regente Mercurio por el momento está retrógrado, así que las comunicaciones no se estarán dando de la mejor manera. Por lo que se recomienda no hacer negocios el día de hoy, no comprar ni vender nada. En general nada que represente firmar documentos importantes donde podrías perder tu dinero.