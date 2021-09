Leo - Martes 7 de septiembre de 2021: pon atención a tus finanzas

Predicción de pareja

La relación con tu pareja está bien y las cosas marchan viento en popa. La flexibilidad es clave para una relación sana por lo que el consejo para este día es que consideres en que áreas de la relación no se han atrevido a crecer. No se trata de forzar la relación a áreas incómodas, sino a lanzar luz sobre lo que esto puede ayudarte a crecer. No presiones a tu pareja, pero toma conciencia de donde no se ha trabajado para así comenzar a hacerlo.