Leo - Martes 24 de agosto de 2021: tendrás suerte en conocer nuevos amigos

Salud

Hay que prestar atención a ciertos temas con tus rodillas que no has querido atender. Al inicio era un simple crujido de vez en cuando, ahora es cada vez que subes una escalera o te pones en cuclillas, no hay que esperar a que se vuelva un peor problema. Toma acción y revísate esa área con un espcialista. Si no has sufrido molestias en las rodillas, pero sí en los codos, muñecas u otra articulación el consejo es el mismo.