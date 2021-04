Leo - Martes 13 de abril de 2021: tienes mucha energía para los estudios

La conjunción de Mercurio con el Sol en tu casa 9 te está beneficiando con un extra de energías si es que estas estudiando alguna cosa o te estés especializando en algún saber en particular ya que Mercurio está íntimamente conectado con las ciencias y la sabiduría el Sol le ayuda a poseer una luz muy grade con la cual poder alcanzar a ver zonas oscuras que antes tu intelecto aún no logra a vislumbrar.

Pronóstico del día

Es posible que te sientas algo raro hablando desde el campo de lo espiritual, si bien no eres un signo desconectado del espíritu no eres el signo más sensible a estos ámbitos, pero Neptuno en Piscis desde tu casa 8 va a estar permitiéndote tener una conexión interesante con asuntos sobrenaturales o con el mundo de los sueños; ponte atento el día de hoy y descubre un poco de estos reinos sutiles.