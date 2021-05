Leo - Martes 11 de mayo de 2021: tu personalidad te traerá suerte

Salud.

Cuida mucho tu mente, evita el sobre pensamiento y angustiarte de más por cosas que no están en tu poder y que no puedes cambiar ya que Plutón en tu casa 6 sobre el signo de Capricornio nos indica que si no moderas tus preocupaciones sobre todo las que el plano material te genera es posible que tus nervios puedan colapsar.