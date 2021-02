Leo - Lunes 15 de febrero de 2021: un día de emociones intensas

Trata de no juzgar a los demás con demasiada facilidad ya que hoy estás muy susceptible a hacerlo, no supongas. Todo esto por Luna en casa 8 de la regeneración, muerte y sexo.

Estarás impaciente, porque de alguna forma te sentirás vulnerable. Los celos podrían llegar a dominarte, trata de que no te dominen para que no caigas en rencor ni venganza. Todo esto por la Luna en casa 8 de la regeneración muerte y sexo.

Salud No te esfuerces a costo de tu salud en tu trabajo. Trata de cuidarte de rodillas, huesos y articulaciones. Si vas a hacer algún ejercicio primero calienta, u hoy trata de estirar. Esto por Capricornio en casa 6 de la salud y trabajo.

Trabajo Te tomas tu trabajo muy enserio, eres eficiente y digno de confianza. Puedes llegar a sobresalir hoy en tu trabajo. No te desgastes tanto por tu labor, tu salud es importante. Hoy sabes más que otros días lo que realmente vales.

Predicción de pareja Tendrás tendencia a ser un poco egoísta hoy en el amor, estarás muy encantador y de mente abierta. No trates de fijar toda tu atención a lo que piensa de ti tu pareja, trata de tener tu propio criterio sin que necesites la aceptación del otro. Todo esto por el sol en la séptima casa, casa de las relaciones.

Tip del día Trata de experimentar tus dones de intuición y psiquismo. No seas posesivo, ni celoso, trata de cambiar pensamientos de sabotaje, para que no se convierte en venganza. Trata de conectar de la forma más profunda con tu pareja en la intimidad.

Trata de no poner en riesgo tu salud física o mental en tu trabajo. No le des todo el poder a tu pareja de lo que piensa de ti, no necesitas esa necesidad de aceptación ni atención.