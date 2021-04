Leo - Lunes 12 de abril de 2021: tu forma de brillar hoy es en el estudio

Amor. Sentirás que el amor llega a ti mediante la via del conocimiento pues estarás valorando mucho este campo mental del humano debido a que el Signo de Sagitario y sus cualidades de sabiduría, estudio, experiencias sagradas y teología serán algunas de las que disfrutes y aprecies en demasía.

Trabajo. Es posible que estés pasando por un periodo donde te sea difícil encontrar un empleo o que en el que estas sientas que debe reformarse pues ya no funciona adecuadamente.

Tip del Día. Reavivar viejas amistades o conexiones con personas que conocieron en algún club social, convención, asociación civil o algún grupo humano en particular se puede llegar a manifestar de manera positiva en nuestras vidas gracias a la influencia planetaria de Marte en Géminis en casa 11.

Llama a esa persona que recuerdas y que has querido hablar hace tiempo y no has hecho, pueden haber sorpresas para tu vida.