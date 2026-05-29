Horóscopos

Leo, horóscopo del viernes 29 de mayo de 2026: celebra tus logros, ajusta tu rumbo

Aprovecha la energía de la aventura y planteate un pequeño desafío personal, como explorar un lugar nuevo en tu ciudad o iniciar un proyecto que habías dejado pendiente; esta es la oportunidad perfecta para avanzar y conectar con tus aspiraciones.

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Por:Univision con IA
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Las energías celestiales de la Luna en Aries y Marte en conjunción te impulsan hacia la aventura y el crecimiento personal, mientras la influencia del Apóstol Matías invita a la justicia y a la claridad en tus intenciones; es momento de actuar con audacia y perseguir tus sueños sin dudar.

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Consulta tu horóscopo de este viernes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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Horóscopos

Hoy las posibilidades de viaje o expansión se abren ante ti, Leo. Es un buen momento para explorar nuevos horizontes y salir de tu zona de confort. La aventura te espera, así que no temas dar ese primer paso.

Si practicas algún deporte, este es un día para notar avances significativos. La superación personal te llenará de orgullo y energía positiva. Recuerda que cada pequeño logro cuenta y te acerca más a tus metas.

Es posible que encuentres a alguien que te guíe e inspire en este proceso. Esta persona no solo te proporcionará confianza, sino que también revitalizará tu motivación para seguir adelante.

Hoy es un día para abrazar la expansión y la posibilidad. Confía en que cada paso que des te llevará hacia un futuro brillante y lleno de oportunidades.

  • Y para los próximos días.. Esta semana, Leo recibirá reconocimiento y oportunidades de colaboración. Mantén una actitud abierta y enfócate en el crecimiento.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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