Horóscopos Leo, horóscopo del viernes 15 de mayo de 2026: palabras sanan, abraza el cambio Conéctate con alguien especial en tu vida y dedica un tiempo para compartir tus pensamientos y emociones; esto te ayudará a fortalecer los lazos y te permitirá sentirte más enérgico y motivado para enfrentar lo que venga.

La poderosa energía de la Luna Llena en Escorpio está a tu favor, ofreciendo un momento mágico para transformar tu vida personal y profesional; es hora de soltar lo que ya no sirve y conectar profundamente con tus seres queridos, recargando tus energías y abriendo la puerta a nuevas oportunidades.

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La energía de la Luna Llena trae cambios positivos para ti, Leo. Un avance significativo en lo profesional impactará favorablemente en tu vida personal, lo que generará un ambiente de bienestar en tu hogar y con tu familia.

Hoy es el día perfecto para volcar tu energía en tu círculo más cercano. Recuerda que el amor y el apoyo familiar son fundamentales para sentirte enraizado y fortalecer tus bases emocionales.

Aprovecha esta oportunidad para expresar tus sentimientos y hacer que cada momento cuente. La conexión con tus seres queridos te permitirá recargar energías y potenciar tus metas.

Tu número de la suerte es el 67, así que muéstralo con orgullo en tus decisiones importantes.

Y para los próximos días.. Amistades enriquecedoras, nuevas conexiones culturales, unión y aprendizaje serán clave para el crecimiento personal y profesional de Leo.

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