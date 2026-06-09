Horóscopos

Leo, horóscopo del martes 9 de junio de 2026: elige con valentía tu camino

Confía en tu intuición y dedica un tiempo a meditar en un lugar tranquilo, esto te ayudará a despejar dudas y aclarar tus emociones antes de tomar decisiones importantes.

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En un mar de confusión y seducción bajo la Luna en Libra y la influencia esquiva de Neptuno, es vital que te aferres a la verdad que tu intuición ilumina, evitando así las sombras de desilusiones y engaños que amenazan tus vínculos y decisiones emocionales en este día cargado de misterios.

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Querido Leo, hoy es crucial que mantengas la cautela ante la información que llegue a ti. Antes de dar por ciertas las novedades que oigas, tómate un tiempo para verificar y asegurarte de que son verídicas. La confusión puede ser un factor a considerar en tu día.

Dedica un tiempo a la meditación y al silencio interior. Este ejercicio te permitirá despejar tu mente y favorecer tu juicio. La claridad mental es fundamental para tomar decisiones acertadas, especialmente en contextos donde hay ruido emocional.

Hoy, tu intuición será tu mejor guía. Confía en tus instintos y en tu capacidad de discernir lo que es verdadero de lo que no lo es. A veces, la verdad se esconde detrás de las apariencias y sólo tú puedes acceder a ella.

Recuerda que el conocimiento es poder y al buscar la verdad, te fortaleces para enfrentar cualquier desafío. Mantente firme en tu autenticidad y permite que tu luz brille, incluso en los momentos de incertidumbre.

  • Y para los próximos días.. Leo, esta semana vibrante traerá conexiones profundas, nuevas amistades, autenticidad y oportunidades. Conócete mejor y brilla intensamente.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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