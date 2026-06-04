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Leo, horóscopo del jueves 4 de junio de 2026: silencio revela decisiones sabias

Confía en tu camino y deja que tu luz interior guíe no solo tus pasos, sino también el de quienes te rodean en su búsqueda.

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Una poderosa energía celeste se despliega al unirse la Luna con Júpiter en Cáncer, invitándote a expandir tu interior y ofrecer refugio a quienes te rodean, mientras tu luz interior brilla intensamente, guiando a otros en su camino y fortaleciendo la conexión espiritual a través de la generosidad y el altruismo.

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Hoy sentirás una presencia protectora que te acompañará en cada paso que des. Esta energía positiva te dará la confianza necesaria para afrontar cualquier desafío que se presente. La fe en ti mismo y en tu camino se expandirá, llevándote a nuevas alturas en tu desarrollo personal.

Es un momento ideal para buscar guías espirituales o mentores que te ayuden a orientarte. La conexión con aquellos que comparten tus creencias y valores te permitirá encontrar claridad y dirección en tus acciones.

Sin darte cuenta, tu luz interior también servirá para ayudar a otros a encontrar su propio camino. Este sentido de altruismo y generosidad es fundamental, ya que se traducirá en un flujo de apoyo mutuo y gratitud.

Deja que tu alma fluya y confía en que cada paso que tomes estará alineado con tu propósito. Aprovecha esta energía para inspirarte y conectar con tu verdadera esencia.

  • Y para los próximos días.. Esta semana, Leo, reflexiona sobre un antiguo amor, cierra ciclos y enfócate en la felicidad presente y energía positiva.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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