Horóscopos Leo, horóscopo del domingo 24 de mayo de 2026: suelta lo que ya no resuena Permítete desconectar un poco de tus expectativas y organiza un encuentro sincero con alguien cercano; compartir tus pensamientos y sentimientos será liberador y fortalecerá tus lazos.

Video Leo – 1 al 7 de febrero del 2016

En un sábado marcado por la fase de cuarto menguante de la Luna en Acuario, es crucial que te permitas soltar expectativas en tus relaciones, mientras las energías celestiales sugieren que la autenticidad y la honestidad en tus vínculos son esenciales para que el amor fluya sin restricciones.

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Hoy es un día crucial para entender que tus relaciones pueden ser más plenas si te permites amarte y vincularte con mayor libertad. La necesidad de soltar expectativas y mandatos sociales será fundamental para vivir tus relaciones de forma auténtica.

No permitas que otros te dicten cómo deberías amar o ser amado. Cada relación tiene su propia dinámica y lo más importante es que ambos se sientan cómodos y felices en la conexión que han creado. La autenticidad es la clave del amor verdadero.

Este es un excelente momento para explorar nuevas formas de relacionarte. La honestidad en tus sentimientos y la apertura a nuevas experiencias enriquecerán tus conexiones interpersonales.

Al final del día, lo que importa es que te sientas pleno y satisfecho con las decisiones que tomas en el ámbito amoroso. La felicidad se encuentra en vivir tu verdad y permitir que el amor fluya sin restricciones.

Y para los próximos días.. Oportunidades profesionales importantes para Leo. Evalúa propuestas, considera nuevos roles y aprovecha viajes laborales. Cumple tus promesas y mantente enfocado.

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