Horóscopo del 19 de mayo

Urano desde el signo de Tauro está generando una tensión astrológica mediante la Cuadratura que genera con Júpiter desde el signo de Piscis; esto representa para los signo de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio el que el exceso de pensamiento e ideas que quieren manifestar mediante el trabajo duro será tanta que se podrían sentir frustrados de no poder manifestarlas todas y emocionalmente los hará sentirse algo ansiosos por no poder lograr las metas y expectativas que tienen de todos los proyectos que traen en puerta; por lo que lo mejor es tomar las cosas con tranquilidad y disfrutar lo que se puede hacer y lo que no simplemente relajarse y dejarse fluir.