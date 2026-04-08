Leo Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, miércoles 8 de abril de 2026: Leo, sal de tu zona de confort Hoy es un día propicio para hacer intenciones y firmar acuerdos, especialmente para Leo, que debe atreverse a salir de su zona de confort.

Video Horóscopos Leo 8 de Abril 2026

Consulta tu horóscopo de este miércoles y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Leo, según nos indica tu horóscopo, con la luna en Capricornio y Mercurio en su día, es el momento perfecto para que te levantes, extiendas tus alas y hagas intenciones poderosas, sellando tus deseos en el infinito; no hables de tus planes, actúa y permite que el universo te sorprenda con lo que mereces.

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Leo: Aprovecha el día para hacer intenciones y tomar decisiones importantes

Hoy, la energía de Mercurio y la luna en Capricornio invitan a los Leo a salir de su zona de confort y a enfocarse en sus metas. Este es un momento propicio para hacer intenciones y afirmaciones, lo que puede abrir puertas a nuevas oportunidades. A lo largo del día, se presentarán situaciones que te impulsarán a tomar decisiones significativas, especialmente en lo que respecta a contratos y acuerdos. Es recomendable que mantengas tus planes en privado para que fluyan con mayor facilidad. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

Firmas y contratos

Negociaciones

Intenciones y decretos

Desarrollo personal

Oportunidades laborales

La jornada se presenta como una excelente oportunidad para que los Leo se enfoquen en sus deseos y aspiraciones, permitiendo que la energía positiva los rodee y los impulse hacia el éxito. Aprovecha este día para visualizar tus metas y atraer lo que el universo tiene reservado para ti. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.