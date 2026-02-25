Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, miércoles 25 de febrero de 2026: Virgo, medita para clarificar deseos

Virgo: Aprovecha las oportunidades para fortalecer tu autoestima

Durante esta jornada, la energía de la luna creciente en Géminis impulsa a Virgo a enfrentar nuevos retos y desafíos que impactan directamente en su amor propio y autoestima. Este es un momento clave para establecer límites saludables en tus relaciones y para comunicar tus necesidades de manera efectiva. A lo largo del día, es probable que surjan situaciones que te inviten a negociar y a llegar a acuerdos que beneficien tanto a ti como a los demás. Se recomienda mantener una actitud abierta y receptiva, aprovechando la energía comunicativa del día para expresar tus deseos y expectativas. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado: - Amor propio - Autoestima - Negociaciones - Comunicación efectiva - Establecimiento de límites - Nuevas oportunidades La energía del día invita a Virgo a reflexionar sobre su crecimiento personal y a tomar decisiones que fortalezcan su bienestar emocional.Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.