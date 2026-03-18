Escorpión

Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, miércoles 18 de marzo de 2026: Escorpión, deja el pasado atrás

Liberar lo que ya no necesitas te permitirá abrirte a nuevas oportunidades y sanarte emocionalmente, creando espacio para lo que el universo tiene preparado para ti.

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Video Horóscopos Escorpión 18 de Marzo 2026

Consulta tu horóscopo de este miércoles y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Escorpión , dedica unos minutos a escribir tus deseos más profundos y las intenciones que te guiarán hacia tus metas; esto te ayudará a enfocarte y a dar pasos concretos hacia lo que realmente deseas.

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Escorpio: Libérate del pasado y abre espacio para lo nuevo

Hoy, la energía de la luna menguante en Pisces invita a los escorpiones a soltar lo que ya no les sirve. Este es un momento propicio para dejar atrás ataduras emocionales y materiales, lo que permitirá que nuevas oportunidades fluyan en sus vidas. A lo largo del día, pueden enfrentar situaciones que les recuerden la importancia de vivir en el presente y de perdonar, tanto a otros como a sí mismos. Para aprovechar al máximo esta jornada, es recomendable dedicar tiempo a reflexionar sobre lo que desean dejar ir y cómo pueden abrirse a nuevas experiencias. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

  • Liberación emocional
  • Desapego material
  • Perdón y sanación
  • Apertura a nuevas oportunidades
  • Reflexión personal

El clima del día sugiere que, al soltar lo que ya no les sirve, los escorpiones podrán recibir con los brazos abiertos lo que el universo tiene preparado para ellos. Es un momento de transformación y renovación. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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