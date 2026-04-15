Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, miércoles 15 de abril de 2026: Capricornio, mantén la calma y no te enganches

Capricornio: Aprovecha la energía de liberación y enfócate en tus objetivos

Durante esta jornada, Capricornio se verá influenciado por la luna menguante en Aries, lo que invita a liberarse de ataduras y a vivir el presente. Esta energía te permitirá cerrar ciclos y visualizar tus metas para las próximas semanas. A lo largo del día, es probable que enfrentes opiniones de terceros que podrían desestabilizarte; sin embargo, es fundamental que no te enganches en estas críticas. Mantén la calma y confía en que lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo. Para aprovechar al máximo esta jornada, busca momentos de tranquilidad y reflexión. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado: - Liberación de ataduras - Visualización de objetivos - Reflexión sobre la vida profesional - Conexión con la naturaleza - Toma de decisiones serenas La energía del día invita a Capricornio a centrarse en su crecimiento personal y profesional, permitiendo que la calma y la confianza guíen sus pasos hacia el futuro.Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.