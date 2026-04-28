Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, martes 28 de abril de 2026: Leo, deja atrás el pasado y vive el presente

La luna creciente en Libra trae un aire de conexión social y comunicación fluida. Este periodo es propicio para las negociaciones y el acercamiento a otros. Especialmente para los Leo, se aconseja dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente, ya que las oportunidades en lo profesional y sentimental están al alcance.

Leo: Abre tu corazón y recibe la abundancia hoy

Durante esta jornada, la energía de la luna creciente en Libra invita a los Leo a dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente. Este es un momento propicio para la comunicación y las relaciones sociales, lo que puede llevar a nuevas oportunidades tanto en el ámbito profesional como en el sentimental. Las decisiones que tomes hoy pueden abrir puertas que antes parecían cerradas. Se recomienda mantener una actitud positiva y receptiva, confiando en que mereces lo mejor. Aprovecha para conectar con tus emociones y expresar tus deseos. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado: - Relaciones interpersonales - Negociaciones exitosas - Expresión creativa - Oportunidades laborales - Conexiones sentimentales La energía del día sugiere un ambiente propicio para el crecimiento personal y profesional, invitando a los Leo a avanzar con confianza y optimismo.Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.