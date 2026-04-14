Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, martes 14 de abril de 2026: Escorpión, mantente alejado de la negatividad

Escorpio: Potencia tus acuerdos y conexiones hoy

Durante esta jornada, la energía de la luna menguante en Pisces favorece a Escorpio en el ámbito de las negociaciones y acuerdos. Esto implica que es un día propicio para firmar contratos y establecer asociaciones, especialmente con personas del extranjero. Las decisiones que tomes hoy pueden abrirte puertas a nuevas oportunidades, así que mantente alerta a las señales que el universo te envía. Es recomendable que evites involucrarte en comentarios negativos o situaciones que no aporten valor a tu vida. Dedica tiempo a meditar sobre tus deseos más profundos y escribe lo que realmente anhelas: - Firmas y contratos - Negociaciones - Viajes - Asociaciones - Contactos internacionales Hoy es un día para enfocarte en lo positivo y aprovechar las oportunidades que se presenten, dejando atrás lo que no te beneficia.Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.