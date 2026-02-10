Capricornio Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, martes 10 de febrero de 2026: Capricornio, comparte tus pensamientos hoy Hoy, con la luna menguante en Sagitario, es un día de acción y oportunidades laborales. Capricornio, es momento de comunicar y lograr acuerdos.

Consulta tu horóscopo de este martes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Hoy, la energía astrológica se presenta favorable con la luna menguante en Sagitario, impulsando la intuición y la percepción. Además, el ingreso de Venus en Piscis abre puertas a cambios positivos en el ámbito laboral, profesional y económico. Es un momento propicio para actuar y establecer acuerdos en todas las áreas de la vida.

Capricornio: Expresa tus emociones y alcanza acuerdos hoy

Durante esta jornada, la energía de la luna menguante en Sagitario te invita a ser más comunicativo y a poner en claro tus pensamientos y sentimientos. Esto puede llevarte a situaciones donde necesites negociar o llegar a acuerdos, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Es un buen momento para fortalecer lazos y aclarar malentendidos, ya que la influencia de Venus en Piscis favorece la armonía en las relaciones. Aprovecha esta oportunidad para abrir tu corazón y compartir tus pensamientos con alguien cercano, lo que puede brindarte una nueva perspectiva sobre tus emociones:

Acuerdos laborales

Relaciones familiares

Comunicación efectiva

Expresión emocional

Oportunidades de crecimiento

Hoy es un día propicio para actuar y no solo pensar, así que mantente abierto a las posibilidades que se presenten y busca siempre el entendimiento mutuo en tus interacciones. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.