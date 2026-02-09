Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, lunes 9 de febrero de 2026: Libra, medita y visualiza tus deseos
Luna menguante en Escorpio: es momento de liberar ataduras y abrir espacio a nuevas oportunidades. Libra, prepárate para cambios y alegrías en tu hogar.
Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.
Libra, según nos indica tu horóscopo, con la luna menguante en Escorpio, es el momento perfecto para soltar ataduras y dejar espacio a lo nuevo, mientras los astros te invitan a ver la realidad como un camino de crecimiento lleno de aprendizajes, viajes, cambios y oportunidades que llenarán tu hogar de alegría y felicidad.
Libra: Crecimiento y nuevas oportunidades en el horizonte
Hoy, la energía de la luna menguante en Escorpio invita a los Libra a reflexionar sobre su crecimiento personal. Este es un momento propicio para dejar atrás lo que ya no les sirve, permitiendo que nuevas oportunidades fluyan en sus vidas. A lo largo del día, pueden enfrentar situaciones que les desafíen, pero cada error o caída será una lección valiosa. Es un buen momento para tomar decisiones sobre cambios en el hogar, como mudanzas o remodelaciones, que traerán alegría y satisfacción. Para aprovechar al máximo esta jornada, es recomendable mantener una actitud abierta y receptiva ante lo nuevo. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:
- Viajes
- Cambios de hogar
- Remodelaciones
- Iniciativas personales
- Momentos de felicidad en el hogar
El clima general del día sugiere que, al soltar lo que ya no les sirve, los Libra podrán abrirse a nuevas experiencias que enriquecerán su vida y les brindarán satisfacción emocional. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.
Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.