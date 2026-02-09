Libra Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, lunes 9 de febrero de 2026: Libra, medita y visualiza tus deseos Luna menguante en Escorpio: es momento de liberar ataduras y abrir espacio a nuevas oportunidades. Libra, prepárate para cambios y alegrías en tu hogar.

Video Horóscopos Libra 9 de Febrero 2026

Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Libra, según nos indica tu horóscopo, con la luna menguante en Escorpio, es el momento perfecto para soltar ataduras y dejar espacio a lo nuevo, mientras los astros te invitan a ver la realidad como un camino de crecimiento lleno de aprendizajes, viajes, cambios y oportunidades que llenarán tu hogar de alegría y felicidad.

Libra: Crecimiento y nuevas oportunidades en el horizonte

Hoy, la energía de la luna menguante en Escorpio invita a los Libra a reflexionar sobre su crecimiento personal. Este es un momento propicio para dejar atrás lo que ya no les sirve, permitiendo que nuevas oportunidades fluyan en sus vidas. A lo largo del día, pueden enfrentar situaciones que les desafíen, pero cada error o caída será una lección valiosa. Es un buen momento para tomar decisiones sobre cambios en el hogar, como mudanzas o remodelaciones, que traerán alegría y satisfacción. Para aprovechar al máximo esta jornada, es recomendable mantener una actitud abierta y receptiva ante lo nuevo. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

Viajes

Cambios de hogar

Remodelaciones

Iniciativas personales

Momentos de felicidad en el hogar

El clima general del día sugiere que, al soltar lo que ya no les sirve, los Libra podrán abrirse a nuevas experiencias que enriquecerán su vida y les brindarán satisfacción emocional. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.