Libra

Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, lunes 9 de febrero de 2026: Libra, medita y visualiza tus deseos

Luna menguante en Escorpio: es momento de liberar ataduras y abrir espacio a nuevas oportunidades. Libra, prepárate para cambios y alegrías en tu hogar.

Univision con IA's profile picture
Por:Univision con IA
add
Síguenos en Google
Video Horóscopos Libra 9 de Febrero 2026

Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Libra, según nos indica tu horóscopo, con la luna menguante en Escorpio, es el momento perfecto para soltar ataduras y dejar espacio a lo nuevo, mientras los astros te invitan a ver la realidad como un camino de crecimiento lleno de aprendizajes, viajes, cambios y oportunidades que llenarán tu hogar de alegría y felicidad.

PUBLICIDAD

Más sobre Libra

Horóscopos Sagitario 9 de Febrero 2026
1:15

Horóscopos Sagitario 9 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Capricornio 9 de Febrero 2026
1:14

Horóscopos Capricornio 9 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Escorpión 9 de Febrero 2026
1:27

Horóscopos Escorpión 9 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Acuario 9 de Febrero 2026
1:11

Horóscopos Acuario 9 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Piscis 9 de Febrero 2026
1:11

Horóscopos Piscis 9 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Tauro 9 de Febrero 2026
1:21

Horóscopos Tauro 9 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Libra 9 de Febrero 2026
1:25

Horóscopos Libra 9 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Virgo 9 de Febrero 2026
1:26

Horóscopos Virgo 9 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Aries 9 de Febrero 2026
1:14

Horóscopos Aries 9 de Febrero 2026

Horóscopos
Horóscopos Géminis 9 de Febrero 2026
1:20

Horóscopos Géminis 9 de Febrero 2026

Horóscopos

Libra: Crecimiento y nuevas oportunidades en el horizonte

Hoy, la energía de la luna menguante en Escorpio invita a los Libra a reflexionar sobre su crecimiento personal. Este es un momento propicio para dejar atrás lo que ya no les sirve, permitiendo que nuevas oportunidades fluyan en sus vidas. A lo largo del día, pueden enfrentar situaciones que les desafíen, pero cada error o caída será una lección valiosa. Es un buen momento para tomar decisiones sobre cambios en el hogar, como mudanzas o remodelaciones, que traerán alegría y satisfacción. Para aprovechar al máximo esta jornada, es recomendable mantener una actitud abierta y receptiva ante lo nuevo. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

  • Viajes
  • Cambios de hogar
  • Remodelaciones
  • Iniciativas personales
  • Momentos de felicidad en el hogar

El clima general del día sugiere que, al soltar lo que ya no les sirve, los Libra podrán abrirse a nuevas experiencias que enriquecerán su vida y les brindarán satisfacción emocional. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

Relacionados:
LibraHoróscoposPredicciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX