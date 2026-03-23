Sagitario Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, lunes 23 de marzo de 2026: Sagitario, evita engancharte en chismes La comunicación y la asesoría de expertos serán clave para avanzar en tus negociaciones, así que mantén el enfoque y no te dejes llevar por rumores.

Video Horóscopos Sagitario 23 de Marzo 2026

Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Sagitario, según nos indica tu horóscopo, con la luna nueva en Géminis y el sol en Aries, la comunicación y las negociaciones están a tu favor, pero ten cuidado con los chismes y rumores que podrían frenar tu avance; confía en los expertos y sigue adelante con determinación hacia el éxito que mereces.

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Sagitario: Aprovecha la energía de la luna nueva para avanzar en tus negociaciones

Hoy, Sagitario, la luna nueva en Géminis te brinda una energía favorable para la comunicación y las negociaciones. Sin embargo, es posible que enfrentes algunos rumores o comentarios que intenten desviar tu atención. Mantén el enfoque en tus objetivos y busca la asesoría de expertos para tomar decisiones acertadas en tus tratos. La jornada es propicia para avanzar en proyectos que te apasionen, así que no dudes en compartir tus ideas con otros. Recuerda que la colaboración puede ser clave para alcanzar tus metas: durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

Comunicación efectiva

Firmas y contratos

Negociaciones

Colaboraciones creativas

Asesoría profesional

El día se presenta como una oportunidad para fortalecer tus lazos y avanzar en tus objetivos, así que mantén una actitud positiva y abierta a nuevas ideas. La energía del día te respalda para lograr lo que te propongas. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.