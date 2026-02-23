Virgo

Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, lunes 23 de febrero de 2026: Virgo, escribe tus intenciones hoy

Luna nueva en Tauro impulsa acuerdos y comunicación clara. Virgo, tus pensamientos se materializan; el universo responde a tu energía positiva.

Por:Univision con IA
Video Horóscopos Virgo 23 de Febrero 2026

Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

La luna nueva en Tauro trae consigo un momento propicio para firmar contratos y establecer acuerdos, tanto en el ámbito profesional como sentimental. Con la energía de Neptuno y Saturno en Aries, se favorecen los cambios y nuevas oportunidades, especialmente para Virgo, quien verá manifestarse sus deseos en trabajo, dinero y amor.

Virgo: Atrae lo que deseas y actúa con confianza

Hoy, la energía de la luna nueva en Tauro impulsa a Virgo a manifestar sus pensamientos en la realidad. Este es un momento propicio para firmar contratos y realizar negociaciones, ya que la claridad en la comunicación será clave. Las decisiones que tomes hoy pueden abrir puertas en el ámbito laboral y personal, así que es un buen día para actuar con determinación. Aprovecha esta energía para establecer tus intenciones y metas; escribirlas te ayudará a enfocarte en lo que realmente deseas. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

  • Firmas de contratos
  • Negociaciones exitosas
  • Compras y ventas
  • Acuerdos sentimentales
  • Claridad en la comunicación
  • Manifestación de deseos

El clima general del día invita a Virgo a aprovechar la energía positiva y a actuar con confianza, lo que puede llevar a resultados favorables en diversas áreas de su vida. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

