Virgo Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, lunes 23 de febrero de 2026: Virgo, escribe tus intenciones hoy Luna nueva en Tauro impulsa acuerdos y comunicación clara. Virgo, tus pensamientos se materializan; el universo responde a tu energía positiva.

Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

La luna nueva en Tauro trae consigo un momento propicio para firmar contratos y establecer acuerdos, tanto en el ámbito profesional como sentimental. Con la energía de Neptuno y Saturno en Aries, se favorecen los cambios y nuevas oportunidades, especialmente para Virgo, quien verá manifestarse sus deseos en trabajo, dinero y amor.

Virgo: Atrae lo que deseas y actúa con confianza

Hoy, la energía de la luna nueva en Tauro impulsa a Virgo a manifestar sus pensamientos en la realidad. Este es un momento propicio para firmar contratos y realizar negociaciones, ya que la claridad en la comunicación será clave. Las decisiones que tomes hoy pueden abrir puertas en el ámbito laboral y personal, así que es un buen día para actuar con determinación. Aprovecha esta energía para establecer tus intenciones y metas; escribirlas te ayudará a enfocarte en lo que realmente deseas. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

Firmas de contratos

Negociaciones exitosas

Compras y ventas

Acuerdos sentimentales

Claridad en la comunicación

Manifestación de deseos

El clima general del día invita a Virgo a aprovechar la energía positiva y a actuar con confianza, lo que puede llevar a resultados favorables en diversas áreas de su vida. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.