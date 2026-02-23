Sagitario Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, lunes 23 de febrero de 2026: Sagitario, establece metas que te emocionen Hoy, la luna nueva en Tauro impulsa a los Sagitarios a actuar y concretar lo que habían postergado. ¡Es el momento de dar ese paso decisivo!

Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

La luna nueva en Tauro trae consigo un impulso favorable para firmar contratos y establecer acuerdos, tanto en el ámbito profesional como sentimental. Este es un momento propicio para que los Sagitarios actúen y dejen atrás lo postergado, aprovechando la energía de Neptuno y Saturno en Aries para avanzar con determinación.

Sagitario: Actúa y da el primer paso hacia tus sueños

Durante esta jornada, la energía de la luna nueva en Tauro impulsa a Sagitario a dejar atrás la indecisión y a tomar acción. Este es un momento propicio para firmar contratos y realizar negociaciones, lo que puede abrir nuevas puertas en el ámbito personal y profesional. Las decisiones que se tomen hoy pueden tener un impacto significativo en el futuro, así que es esencial aprovechar esta energía. Se recomienda enfocarse en aquellas tareas que se habían pospuesto, ya que el impulso de Neptuno y Saturno en Aries favorece la realización de proyectos olvidados. Es un día ideal para comunicarte de manera clara y efectiva, lo que facilitará la comprensión en tus interacciones. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

Firmas de contratos

Negociaciones

Compras y ventas

Acuerdos sentimentales

Comunicación clara

Acciones decisivas

El clima general del día invita a Sagitario a actuar con determinación y a aprovechar las oportunidades que se presenten. La energía cósmica está alineada para facilitar el avance hacia tus metas, así que no dudes en dar ese primer paso que tanto has estado postergando.