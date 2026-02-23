Leo

Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, lunes 23 de febrero de 2026: Leo, confía en tu intuición hoy

Levanta el ánimo y no dejes que comentarios incómodos te detengan; este es un día propicio para avanzar en tus planes y firmar acuerdos favorables.

Univision con IA
Video Horóscopos Leo 23 de Febrero 2026

Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

La luna nueva en Tauro trae consigo un momento propicio para firmar contratos y establecer acuerdos, tanto en el ámbito profesional como sentimental. Este es un día ideal para que los Leo se enfoquen en sus metas, dejando de lado las opiniones ajenas y aprovechando la abundancia y prosperidad que les rodea.

Leo: Aprovecha la luna nueva para avanzar en tus metas

Durante esta jornada, la energía de la luna nueva en Tauro te invita a enfocarte en tus objetivos y a no dejarte influenciar por comentarios ajenos. Este es un momento propicio para firmar contratos y establecer acuerdos que te acerquen a tus aspiraciones. A lo largo del día, podrías encontrarte en situaciones donde debas tomar decisiones importantes, así que mantén la claridad en tus intenciones. Es recomendable que dediques tiempo a reflexionar sobre tus metas y anotes tus aspiraciones, creando un pequeño plan de acción para dar el primer paso hacia ellas. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

  • Firmas de contratos
  • Acuerdos sentimentales
  • Negociaciones
  • Compras y ventas
  • Claridad en la comunicación

El clima general del día sugiere que, al mantener una actitud positiva y enfocada, podrás avanzar con confianza hacia tus metas, dejando atrás cualquier distracción negativa. Aprovecha esta energía para brillar y seguir adelante con tus planes. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

